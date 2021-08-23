Таджикистан направил отрядам сопротивления в Панджшере оружие

Отряды сопротивления в провинции Панджшер получили из Таджикистана оружие и боеприпасы

Между Таджикистаном и расположенной на севере Афганистана провинцией Панджшер, ставшей центром сопротивления афганцев власти радикального движения «Талибан» (запрещено в России), налажен воздушный мост. Об этом сообщает «Sputnik Афганистан» со ссылкой на Herat Times.

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По данным источника, вертолеты сил сопротивления впервые доставили из Таджикистана оружие, боеприпасы и необходимые войскам материалы. Отмечается, что отряды сопротивления крайне нуждаются в помощи, так как находятся в осаде радикальных боевиков.

22 августа сообщалось, что бойцы радикального движения «Талибан» ожидают приказа атаковать провинцию Панджшер — непокоренный талибами регион Афганистана.

Ранее «Талибан» потребовал от вооруженной оппозиции в Панджшере сдаться. Лидер отрядов сопротивления в Панджшере Ахмад Масуд (сын известного афганского полевого командира Ахмада Шаха Масуда, убитого в 2001 году) отказался капитулировать и передать провинцию под власть талибов.

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа, когда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Масуда-младшего, прибыл бывший министр внутренних дел Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности президента страны. Для противостояния талибам лидеры сопротивления попросили у мирового сообщества направить им оружие и боеприпасы.