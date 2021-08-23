ОДКБ пообещала Таджикистану помощь на случай ухудшения ситуации в Афганистане

Таджикистан получит необходимую помощь от стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в случае, если ситуация в Афганистане продолжит ухудшаться. Об этом в интервью «Sputnik Ближнее зарубежье» рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

По его словам, в настоящее время афгано-таджикская граница охраняется надежно, однако в случае ухудшения ситуации блок задействует дополнительные механизмы на этот счет. «Наша задача — не допустить ситуации, которая вызовет у нас необходимость развертывать силы и вступать в боевые столкновения», — сказал Зась.

Генсек напомнил, что приоритетом организации является разрешение конфликтов дипломатическим путем. При этом он подчеркнул, что ОДКБ уже сейчас разрабатывает межгосударственную программу помощи Таджикистану техникой и вооружением. Оно начнет поступать в республику в ближайшее время.

Ранее профессор ВШЭ и главный научный сотрудника Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев раскрыл опасность наплыва афганских беженцев в Среднюю Азию для России. Он заверил, что мигранты могут спровоцировать экономическую и политическую дестабилизацию в регионе, из-за чего на север отправятся десятки тысяч местных жителей.

«У России уже есть такой опыт — волна беженцев после падения режима (бывшего президента Афганистана) Мохаммада Наджибуллы и таджиков, спасающихся от гражданской войны», — сказал Казанцев.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы отметили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.