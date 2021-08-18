Раскрыта опасность афганских беженцев для России

Миграционный кризис на границе Афганистана пока не угрожает России напрямую, однако впоследствии может сильно дестабилизировать обстановку в бывших советских республиках, спровоцировав наплыв нелегалов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор ВШЭ и главный научный сотрудника Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев.

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По его словам, в случае ужесточения «Талибаном» (запрещен в РФ) политического режима в Афганистане и репрессий против этнических меньшинств, в среднеазиатские республики потянется поток мигрантов. Впоследствии из них на фоне ухудшения экономической обстановки и опасности войны могут бежать уже и местные жители. «У России уже есть такой опыт — волна беженцев после падения режима (бывшего президента Афганистана) Мохаммада Наджибуллы и таджиков, спасающихся от гражданской войны», — рассказал Казанцев.

Он также раскрыл конечную цель афганских переселенцев — попасть через постсоветское пространство в Западную Европу и запросить там убежище. При этом он подчеркнул, что у большинства беженцев вряд ли получится осесть там надолго — им придется перебираться в менее благополучные страны. «Могут начаться негативные процессы и в самих странах Средней Азии, это будет катастрофическая волна беженцев», — отметил эксперт.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Управление страной перешло к временному совету, впоследствии он передаст власть радикалам напрямую. Туда вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, бывший президент Хамид Карзай и часть бывших правительственных чиновников. Действующий президент Ашраф Гани бежал за пределы страны.