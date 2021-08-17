Приехавшие на Евро-2020 в Россию афганцы отказались возвращаться домой

Четверо граждан Афганистана, приехавших на чемпионат Европы по футболу-2020, отказались возвращаться на родину. Они считают, что что там их ожидает казнь. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Один из прибывших рассказал, что в России живет его дядя. После окончания Евро-2020 и начала событий с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане мужчина решил остаться в Санкт-Петербурге. Он считает, что на родине его могут казнить.

Он попросил власти продлить ему срок пребывания в России, однако сделать этого не получилось. Он и еще трое его соотечественников получили штрафы по пять тысяч рублей, а также их приказано депортировать.

Однако их адвокаты готовят апелляцию на решение суда о депортации, пока приговор переводят на язык пушту.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил решение афганской проблемы и призвал Совет безопасности ООН освободить талибов от ответственности за беженцев. Он считает, что Совбезу необходимо обратиться к властям Афганистана с просьбой не мешать выезду граждан, которые хотят покинуть страну.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В настоящее время управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам. В его состав вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.