В ОДКБ допустили развязывание долговременной гражданской войны в Афганистане

В ОДКБ заявили, что сопротивление талибам может привести к гражданской войне в Афганистане

Очаги сопротивления представителям радикального движения «Талибан» (запрещено в России), захватившим власть в Афганистане, могут привести к развязыванию в стране долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями. Об этом по итогам переговоров лидеров стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает ТАСС.

По его словам, такой сценарий гражданского противостояния в Афганистане несет огромные риски для стабильности и безопасности государств Центральной Азии. Вместе с тем Зась отметил, что озабоченность вызывает неисполнение талибами своих обещаний по формированию нового репрезентативного правительства, что усугубляет и без того напряженную политическую обстановку.

«Отмечалось, что стремительный и неподготовленный уход из Афганистана войск США и союзников по коалиции, происходящая в Афганистане деградация обстановки, повышают угрозы безопасности Центральноазиатскому региону», — добавил Зась. Он также сообщил, что лидеры стран ОДКБ договорились о дополнительных мерах укрепления безопасности в связи с ситуацией в Афганистане.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нестабильная политическая обстановка в Афганистане угрожает безопасности стран Центральной Азии. Он пояснил, что лидерам центрально-азиатских республик придется нести дополнительную ответственность и принимать сложные решения в отношениях с талибами, чтобы гарантировать стабильность в регионе.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» сообщили о контроле над всей территорией Афганистана. Радикалы отметили, что в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.