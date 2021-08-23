Лукашенко рассказал о «гигантском поражении» западной политики в Афганистане

Происходящее в Афганистане является «гигантским поражением» западной политики. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время внеочередного заседания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет Telegram-канал «Пул Первого».

По его мнению, ситуация в Афганистане прежде всего говорит о поражении политики Соединенных Штатов по «бездумному вооруженному насаждению так называемых принципов демократии». «США и их союзники, как они часто поступают, совершенно наплевательски отнеслись к историческим, этнокультурным, религиозным особенностям государства и, самое главное, к интересам людей. Подтверждение тому — то, что творится в аэропорту Кабула», — добавил он.

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При этом Лукашенко подчеркнул, что Вашингтон мог совершенно осознанно дестабилизировать ситуацию в Афганистане. «Они [США] создали проблемы, и сейчас перекладывают решение на других, при этом по сути еще пытаются выйти сухими из воды. Ну, американцы это любят», — заключил глава республики.

Ранее Лукашенко сообщил, что после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Белоруссии стоит ожидать наплыва афганских беженцев. «Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас», — отметил он.

15 августа талибы объявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Боевики смогли подчинить себе большую часть страны и все крупные города за несколько недель.

После этого сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для того, чтобы покинуть страну. На видеозаписях с места событий видно, как люди мгновенно заполняют здание аэровокзала, после чего на входах в него образуется давка.