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Лукашенко предсказал наплыв мигрантов из Афганистана в Белоруссию

Александр Лукашенко призвал ОДКБ выработать общую позицию по ситуации в Афганистане
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Фото: Murad Sezer / Reuters

После прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России) тысячи беженцев устремились в Европу и вскоре окажутся на территории Белоруссии. С таким предсказанием выступил президент республики Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

По его словам, сейчас белорусские власти наблюдают наплыв беженцев преимущественно из Сирии, Ирака и Ливии. Теперь же к этим потокам прибавятся афганские беженцы, а Минску придется каким-либо образом решать эту проблему. «Даже если в конечном итоге они пойдут на Запад, идти и лететь они будут через нас», — подчеркнул Лукашенко.

Он также призвал страны ОДКБ выработать общую позицию по ситуации в Афганистане, чтобы иметь возможность вовремя отреагировать на проявления кризиса. «Не заниматься заклинаниями и призывами, ибо опоздаем и будет поздно», — сказал белорусский лидер.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.

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