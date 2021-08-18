Литва обвинила Белоруссию в организации постановочных съемок с мигрантами

Вильнюс обнаружил в лесу съемочную площадку, где белорусские силовики записывают постановочные ролики об «избиении» мигрантов литовскими пограничниками. Об этом в интервью Delfi рассказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, власти уже получили видеозаписи, подтверждающие причастность белорусов к постановкам. «Там создана картина приграничной территории и снимают разные "истории", с помощью которых пытаются ввести в заблуждение международные организации», — сказала Билотайте.

Министр призвала своих граждан «быть устойчивее» по отношению к фейкам и попыткам дискредитации пограничников. Она также подчеркнула, что Белоруссия крайне заинтересована в распространении информации о нарушении прав человека Литвой. «На этот раз мы испортим праздник белорусским провокаторам, не будем ждать их фейков, обо всем расскажем сами», — отметила глава МВД.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.