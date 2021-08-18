Литва вручила Белоруссии ноту протеста из-за инцидента с пограничниками

Министерство иностранных дел (МИД) Литвы вручило Минску ноту протеста в связи с нарушением линии границы двух стран белорусскими пограничниками. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает «Sputnik Литва».

По его словам, власти республики сочли инцидент очередной провокацией белорусских властей, целью которой является эскалация и без того напряженной обстановки на пограничных территориях. Ландсбергис также призвал Белоруссию воздержаться от подобных нарушений и прочих подстрекательств на границах в условиях грядущего потока беженцев из Афганистана.

18 августа Министерство внутренних дел Литвы обвинило белорусских пограничников в провокации. По данным ведомства, в Шальчининкском районе 12 белорусских пограничников с щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 нелегальных мигрантов и сами зашли на территорию Литвы. Власти приняли меры по усилению охраны границы.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.