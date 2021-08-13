Литовским военным дали дополнительные права для борьбы с нелегальной миграцией

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет, предоставляющий военным дополнительные права для пресечения нелегальной миграции на границе с Белоруссией. Об этом пишет «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.

Накануне литовское правительство обратилось к главе республики с просьбой расширить полномочия военнослужащих для борьбы с потоком нелегальных мигрантов в случае чрезвычайной ситуации. В частности, кабмин предложил разрешить военным, охраняющим белорусско-литовскую границу, проверять и осматривать транспортные средства, а также находящиеся в них грузы, багаж и людей. Кроме того, правительство попросило дать солдатам право задерживать подозреваемых в преступлениях и применять против них спецсредства.

«Учитывая сложившуюся ситуацию и то, что число иностранцев, незаконно пересекающих границу, выросло в этом году в несколько раз, президент решил предоставить военным право, обеспеченное законом, работать вместе с сотрудниками Службы охраны границы и Службы общественной безопасности и эффективно управлять миграционным кризисом», — подчеркнули в пресс-службе президентского дворца.

С подписанием Науседой декрета военные получили соответствующие полномочия, однако использовать их можно будет исключительно в приграничной зоне и местах временного размещения нелегалов.

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. В миграционном кризисе Вильнюс обвинил Минск и лично белорусского президента Александра Лукашенко. В Литве считают, что власти Белоруссии используют нелегалов для «гибридной атаки» на европейские страны.