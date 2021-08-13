Литва отклонила все запросы нелегальных мигрантов об убежище

МВД Литвы отклонило все запросы мигрантов с Ближнего Востока и Африки об убежище

Власти Литвы не удовлетворили запросы на предоставление убежища, которые были поданы нелегальными мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки с начала 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента миграции при МВД республики Эвелину Гудзинскайте.

По ее словам, с начала миграционного кризиса в ведомство поступило более полутора тысяч обращений с просьбами предоставить убежище, к настоящему времени рассмотрены около 200 из них. «Все просьбы отклонены, так как оснований для положительного решения не найдено», — сказала Гудзинскайте.

Она напомнила, что за мигрантами все еще сохраняется право подать апелляцию на решение департамента в суд. При этом отказавшимся от такой процедуры будет предложена альтернатива: они смогут бесплатно вернуться на родину и получить 300 евро компенсации. Пока такой процедурой воспользовались лишь несколько человек.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

По данным литовских властей, наплыв мигрантов в несколько десятков раз превысил аналогичные показатели 2020 года. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.