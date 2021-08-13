Нелегальные мигранты вырыли подкоп и сбежали из лагеря в Литве

Более 30 нелегальных мигрантов сбежали из лагеря для иностранцев в Литве

Несколько десятков нелегальных мигрантов из Ирака, которые прибыли в Литву через территорию Белоруссии, вырыли подкоп и сбежали из лагеря иностранцев. Об этом пишет Delfi со ссылкой на литовское МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Алитусском районе республики в ночь на 13 августа. Территорию лагеря покинули 34 беженца, силовики успели задержать лишь двоих из них. Остальные, предположительно, отправились в сторону ближайшей деревни. «Мы предполагаем, что пойдут к железной дороге, а вдоль нее в Лаздияй или Калварию, а там в Польшу», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что пропажу мигрантов заметили только утром во время завтрака. На их поиски был поднят вертолет, на помощь силовикам отправили военных. Сейчас проверяют окрестности и ближайшие населенные пункты.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

По данным литовских властей, наплыв мигрантов в несколько десятков раз превысил аналогичные показатели 2020 года. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.