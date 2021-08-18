Литва обвинила белорусских пограничников в провокации с нелегальными мигрантами

Министерство внутренних дел Литвы обвинило белорусских пограничников в провокации, передает «Интерфакс — Запад».

По данным МВД, в Шальчининкском районе 12 белорусских пограничников с щитами и в экипировке для подавления беспорядков насильно вытеснили 35 нелегальных мигрантов и сами зашли на территорию Литвы. Министр внутренних дел Агне Билотайте утверждает, что охрана границы усилена.

Служба охраны госграницы (СОГГ) опубликовала в Facebook видео инцидента. Ведомство утверждает, что белорусские силовики вытеснили мигрантов в Литву, а затем сами незаконно пересекли границу. После повторных предупреждений они ушли в сторону Белоруссии.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — пообещал он.

В июле власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегальных мигрантов с территории Белоруссии. Вильнюс считает, что Лукашенко используют нелегалов для «гибридной атаки» на Евросоюз.

