Белорусский силовик незаконно пересек границу с Литвой и попал на видео

Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы сообщила о незаконном пересечении границы белорусским силовиком. Видео нарушения, зафиксированного стационарными камерами, было опубликовано на официальной странице пограничного ведомства в Facebook.

На записи видно, как мужчина в форме пересек линию литовской-белорусской границы и отошел на 1,5 метра вглубь территории Литвы. В руках у белорусского силовика был какой-то сверток, а также, предположительно, спальник и камера. После нарушения силовик вернулся обратно в Белоруссию.

По информации СОГГ, инцидент произошел в Шальчининкайском районе, вблизи города Диевенешке. Недалеко от места нарушения находился мобильный патруль литовских пограничников. Информацию о случившемся уже передали в Министерство внутренних дел республики. В службе отметили, что такое поведение белорусских коллег является безответственным и непрофессиональным.

Ранее стало известно, что Белоруссия разместила тактические резервы дополнительно экипированных пограничников на протяжении всего участка границы с Литвой. Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский пояснил, что это было сделано для недопущения провокаций со стороны Литвы и попыток незаконного пересечения границы страны.

Ситуация на границе двух стран обострилась на фоне увеличения потока нелегальных мигрантов, которые из Белоруссии через Литву бегут в западные европейские страны. С начала текущего года на литовско-белорусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь минувший год. Власти Литвы уверены, что нелегалы попадают в страну благодаря содействию белорусских властей.