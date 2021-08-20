Названы сроки и стоимость строительства забора на границе Литвы и Белоруссии

Литва построит на границе с Белоруссией забор в 2022 году за 152 миллиона евро

МВД Литвы назвало предполагаемы сроки и стоимость строительства забора из колючей проволоки на границе с Белоруссией, пишет Delfi.

В проекте постановления правительства сказано, что ограждение будет представлять собой столбы со спиральной, непроходимой колючей проволокой (концертиной). Дополнительно проволока будет протянута с белорусской стороны. Протяженность забора составит более 500 километров, высота — не менее четырех метров. Заграждения должны быть устойчивы к погодным условиям и «агрессивным веществам».

Строительство планируется закончить до сентября 2022 года, на проект выделят 152 миллиона евро. Проект постановления рассмотрят в понедельник, 23 августа.

Литва столкнулась с наплывом мигрантов с территории Белоруссии после того, как в конце мая президент Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пообещал ослабить контроль за границей. Литва начала строить забор из колючей проволоки, но была вынуждена приостановить работы из-за нехватки материалов. Украина в качестве помощи отправила в республику 38 тонн проволоки.

Отгородиться от Белоруссии решила и Латвия, а Польша отправила к границе почти тысячу военнослужащих.