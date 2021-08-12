Украина направила Литве тонны колючей проволоки для защиты от беженцев

Украина отправила в Литву более 38 тонн колючей проволоки для возведения защитного ограждения от беженцев, попадающих в республику с территории Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, это первый из трех этапов отправки гуманитарного груза в Литву. Доставку проволоки сопровождают сотрудники ГСЧС, которые передадут ее представителям Службы охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы.

28 июля кабинет министров Украины принял решение отправить Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для завершения строительства ограждения от нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе. В правительстве отметили, что литовская сторона обратилась за помощью к Украине из-за нехватки технических средств для обустройства защитной инфраструктуры.

Указ о предоставлении гуманитарной помощи Литве подписал президент Украины Владимир Зеленский 3 августа. В документе отмечается, что помощь направлена на усиление охраны государственной границы Литвы и содействие в борьбе с нелегальной миграцией.

24 июля стало известно, что Литва приостановила строительство забора на границе с Белоруссией из-за нехватки колючей проволоки. Как объяснил замминистра внутренних дел республики Арнольдас Абрамавичюс, в Литве нет производителей проволоки необходимого диаметра. После этого Эстония сообщила, что отправит Литве 100 километров проволоки.

О строительстве стены для защиты границы 7 июля объявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Речь идет о защите от беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу.