Ирак вывезет сотни мигрантов из Белоруссии

Самолеты авиалиний Ирака в ближайшие дни вывезут сотни иракских мигрантов из столицы Белоруссии. Об этом сообщил официальный представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф на странице ведомства в Facebook.

Дипломат заявил, что в течение двух дней два рейса авиакомпании Fly Baghdad перевезут из Минска в Багдад как минимум 280 иракцев. Он отметил, что делегация посольства Ирака в России, которая находится в Минске, подготовила необходимые процедуры для завершения переправки мигрантов с белорусской территории на родину.

«Наша дипломатическая команда, находящаяся в Минске, продолжает выдавать транзитные паспорта тем, кто потерял документы и хочет вернуться домой», — заявил представитель МИД. По его словам, власти Ирака наладили полноценную связь с белорусской стороной с целью ознакомления с ситуацией на границе и координации эвакуации всех, кто хочет вернуться обратно в страну.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Пограничники заявляют о рекордном потоке беженцев с 1991 года. Силовики регулярно пресекают попытки недовольных поднять бунты в миграционных лагерях. В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил режим президента Белоруссии Александра Лукашенко.