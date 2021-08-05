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В Великобритании остановили военные учения из-за рекордного наплыва нелегалов

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Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

В Великобритании зарегистрировали новый рекорд по числу нелегалов, которые приплыли в страну за одни сутки. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на МВД Соединенного Королевства.

По информации ведомства, как минимум 482 мигранта переправились через пролив Ла-Манш и высадились на побережье британского графства Кент 4 августа. Сотни иностранных граждан прибыли из Франции на 20 лодках. Из-за рекордного наплыва нелегалов вооруженные силы страны были вынуждены остановить военные учения на полигоне в приморском городе Хайт.

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Последний рекорд по числу прибывших мигрантов зафиксировали в Британии 19 июля. Тогда в страну переправились 430 человек. Большинство из них начали свой путь на севере Франции и Бельгии, переплыли пролив на лодках и высадились на британских пляжах.

Несмотря на напряженную ситуацию с нелегалами, которые переправляются в Великобританию через европейские страны, на данный момент внимание Евросоюза приковано к миграционному кризису на границе Литвы и Белоруссии. В начале июля литовские власти ввели в стране режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с белорусской территории. 30 июля стало известно, что в ЕС рассмотрят возможность введения санкций против тех, кто занимается ввозом нелегальных мигрантов из Белоруссии на территорию объединения.

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