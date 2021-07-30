ЕС рассмотрит введение санкций против Белоруссии из-за нелегальных мигрантов

Европейский союз (ЕС) рассмотрит возможность введения санкций против тех, кто занимается ввозом нелегальных мигрантов из Белоруссии на территорию объединения. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в заявлении, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

Боррель подчеркнул, что ЕС осуждает «белорусский режим» за использование беженцев и мигрантов в качестве инструмента для достижения политических целей. «ЕС и его государства-члены будут бороться с продолжающимся всплеском нелегальных пересечений границы ЕС из Беларуси, чтобы сохранить целостность своей внешней границы», — отметил он.

Дипломат напомнил, что страны Евросоюза уже направили дополнительные средства и персонал на границу Литвы и Белоруссии. В частности, в проблемную зону отправились сотрудники Европейского агентства пограничной и береговой охраны (FRONTEX). Боррель отметил, что ЕС продолжит укреплять свою внешнюю границу и выдворит мигрантов, у которых нет законных оснований находиться на территории объединения.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Власти обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. В конце июля сообщалось, что литовские пограничники задержали в июле в 100 раз больше нелегальных мигрантов из Белоруссии, нежели в январе.