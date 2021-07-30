В Литве назвали условие отказа от новых санкций против Белоруссии

Литва не станет настаивать на принятии Европейских союзом (ЕС) новых санкций в отношении Белоруссии при условии прекращения наплыва нелегальных мигрантов. Об этом заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис, передает Telegram-канал Baltnews.

По его словам, странам уже удалось наладить диалог, однако Белоруссия пока не прокомментировала данное предложение. Ландсбергис также выразил надежду на конструктивный подход обеих сторон на фоне усугубления миграционного кризиса, несмотря на имеющиеся противоречия в отношениях Белоруссии и Литвы.

Ранее сообщалось, что ЕС рассмотрит возможность введения новых санкций против Белоруссии из-за обострения миграционной ситуации на границах страны с Литвой и Польшей.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения из-за наплыва нелегалов с белорусской территории. В сложившейся ситуации Литва обвиняет Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует национального туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывает на этом.

В ответ Лукашенко заявил, что обвинения безосновательны, а рост числа беженцев из стран Ближнего Востока и Азии был спровоцирован особенностями миграционной политики ряда стран ЕС, где для мигрантов были созданы специальные программы поддержки и льгот.

