Благотворительную организацию Royal National Lifeboat Institution (RNLI, «Королевское объединение спасательных лодок») уличили в массовом завозе в Британию мигрантов-нелегалов. Ее сотрудники везли иммигрантов из Франции в ущерб остальным задачам по спасению людей, пишет The Daily Mail.

По данным издания, оказалось, что организация «работает как такси для контрабанды людей»: забирает нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые пытаются переплыть пролив Ла-Манш, и везет их на британскую территорию. Отмечается, что известно о случаях, когда RNLI была слишком загружена этой работой, чтобы помогать терпящим бедствие рыбакам — и это на фоне того, что за последнее время в британских водах погибли по меньшей мере 13 человек, включая детей.

Таблоид пишет, что такими вещами организация занимается из-за «прогрессивных» взглядов ряда ее сотрудников и руководства. Подписчики, которые ранее поддерживали RNLI регулярными пожертвованиями, после новостей о ввозе мигрантов стали отписываться.

В июле министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Белоруссия работает как туристическое бюро для нелегальных мигрантов, проникающих в Европу. По его словам, речь идет об организованной транспортировке нелегалов через границу.

