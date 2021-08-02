Мир
 
Последние новости
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции
Новую яхту Абрамовича за 42 миллиарда рублей впервые заметили на воде
Названа наценка на красивый вид из окон квартир в Москве
Российский туроператор заявил об открытии продаж туров на курорты Египта
Губерниев нашел причину ошибки с музыкой российских синхронисток на Олимпиаде
Незнакомец нашел номер девушки на собачьем ошейнике и удивил ее
Apple остановила продажи своих самых дорогих часов
В африканской реке обнаружили десятки тел
Центробанк России оценил перспективы роста цен
Москвич проехал по оживленной улице на самокате и возмутил пользователей сети 
Новости партнеров
Прослушать новость

Благотворительную организацию уличили в завозе нелегалов в Британию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Andrew Matthews / PA / Getty

Благотворительную организацию Royal National Lifeboat Institution (RNLI, «Королевское объединение спасательных лодок») уличили в массовом завозе в Британию мигрантов-нелегалов. Ее сотрудники везли иммигрантов из Франции в ущерб остальным задачам по спасению людей, пишет The Daily Mail.

По данным издания, оказалось, что организация «работает как такси для контрабанды людей»: забирает нелегалов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые пытаются переплыть пролив Ла-Манш, и везет их на британскую территорию. Отмечается, что известно о случаях, когда RNLI была слишком загружена этой работой, чтобы помогать терпящим бедствие рыбакам — и это на фоне того, что за последнее время в британских водах погибли по меньшей мере 13 человек, включая детей.

Таблоид пишет, что такими вещами организация занимается из-за «прогрессивных» взглядов ряда ее сотрудников и руководства. Подписчики, которые ранее поддерживали RNLI регулярными пожертвованиями, после новостей о ввозе мигрантов стали отписываться.

В июле министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Белоруссия работает как туристическое бюро для нелегальных мигрантов, проникающих в Европу. По его словам, речь идет об организованной транспортировке нелегалов через границу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Белоруссии заявили о пресечении каналов нелегальной миграции в страны ЕС
В Польше назвали Белоруссию турагентством для нелегальных мигрантов
Эрдоган призвал пустить Турцию в ЕС