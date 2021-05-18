Испания мобилизовала армию из-за тысяч приплывших нелегалов

Испания мобилизовала армию и полицию в автономном городе Сеута на северном побережье Африки из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, за сутки в Сеуту прибыли по морю рекордные пять тысяч нелегалов, 1,5 тысячи из которых — несовершеннолетние. Отмечается, что они вплавь добрались до испанской территории, чтобы затем переправиться в Европу.

Видео с места событий опубликовало РИА Новости. На кадрах можно увидеть многочисленные группы молодых мигрантов на улицах города, их столкновения с полицией и толпы нелегалов, пытающихся пересечь испанскую границу.

Власти королевства решили мобилизовать армию для урегулирования обстановки в регионе. На улицах Сеуты также увеличили присутствие полиции и гражданской гвардии. Отмечается, что около 1,5 тысячи мигрантов уже были отправлены обратно в Марокко. Власти подчеркнули, что продолжат возвращать нелегалов на родину, пока ситуация не стабилизируется.

Сеута — это полуанклав Испании на африканском континенте. Она имеет статус автономного города. Из-за географического расположения Сеута часто сталкивается с проблемой нелегальной миграции. Город окружен шестиметровым забором с колючей проволокой для защиты границ.