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Генконсул Франции в Марокко покончил с собой

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Фото: Le 360

Генеральный консул Франции в Марокко Дени Франсуа покончил с собой. О факте смерти говорится на сайте посольства, а ее причину раскрыл портал Le360.

«Вся команда посольства Франции разделяет горе семьи, родных и близких, которым она выражает самые искренние соболезнования», — говорится в сообщении посольства. Le 36 утверждает, что 55-летний консул покончил с собой в квартире — в ней нашли веревку. Причины самоубийства неизвестны, но подчеркивается, что Франсуа попросил освободить его от должности почти сразу после назначения 15 сентября.

30 сентября сообщалось, что в Киеве умерла избитая сотрудница посольства США Санвер Никаэло. Ее обнаружили на одной из улиц Шевченковского района украинской столицы с травмой головы в бессознательном состоянии. Женщину госпитализировали, однако врачи не смогли ее спасти.

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