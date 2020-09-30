Умерла избитая в Киеве сотрудница посольства США

В Киеве умерла избитая сотрудница посольства США Санвер Никаэло. Об этом сообщает УНИАН.

Ее обнаружили на одной из улиц Шевченковского района украинской столицы с травмой головы в бессознательном состоянии.

Женщину госпитализировали в больницу, однако врачи не смогли ее спасти. От полученных травм она скончалась. Сейчас сотрудники Национальной полиции Украины устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как передает «ЛIГА. Новости» со ссылкой на киевскую полицию, к избиению женщины может быть причастен мужчина 30-40 лет, у стражей правопорядка есть его приметы.

По другой версии, сотрудницу посольства «зацепил» проезжающий поезд: она делала пробежку в наушниках и не заметила приближающийся состав.