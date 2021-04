В Европе раскрыли число пропавших без вести детей-мигрантов

Совместное расследование британского издания The Guardian и международного журналистского коллектива Lost in Europe показало, что в период с января 2018 года по декабрь 2020 года в Европе пропали без вести 18 292 ребенка-мигранта, что эквивалентно почти 17 детям в день. Такие данные раскрыло The Guardian.

Большинство детей, пропавших без вести за последние три года, приехали в Европу из Марокко, Алжира и Афганистана. По имеющимся данным, 90 процентов составляли мальчики, и примерно каждый шестой был младше 15 лет. Только в 2020 году пропало 5768 детей в 13 странах Европы.

«Большое число пропавших без вести детей является признаком того, что система защиты детей не работает», — заявила руководитель отдела защиты и миграции в некоммерческой организации Missing Children Europe Федерика Тоскано.

Она добавила, что преступные организации все чаще нацелены на детей-мигрантов, и многие из них становятся жертвами торговли людьми, а также трудовой и сексуальной эксплуатации.

Ранее стало известно о 60 вьетнамских детях, исчезнувших из голландских приютов. Голландские власти подозревали, что они были ввезены в Великобританию для работы на фермах по выращиванию каннабиса и в маникюрных салонах.