ФАО назвала самый подорожавший продукт питания

ФАО: В июне растительные масла подорожали на 2,3 процента

В июне 2025 года индекс продовольственных цен, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), составил 128 пунктов, увеличившись относительно мая на полпроцента. Об этом сообщается на сайте этой международной структуры.

Зерновые подешевели на полтора процента, поскольку упали мировые цены на кукурузу, сорго и ячмень. Кроме того, на 0,8 процента упал индекс цен на весь рис. Мясо подорожало на 2,1 процента. Цены на говядину вышли на пиковые значения, так как сократились экспортные поставки из Бразилии, а США предъявили высокий спрос на эту продукцию. Кроме того, подскочили котировки свинины и баранины, однако стоимость птицы продолжила падать.

Индекс цен на молочные продукты вырос на полпроцента. Одной из причин этого стало подорожание сливочного масла. Это объясняют сохраняющимся дефицитом поставок в Океании и Европейском союзе, а также снижением производства в США.

Сахар подешевел на 5,2 процента. Причиной такой динамики стало улучшение перспектив поставок в ключевых странах-производителях. Например, в Бразилии, где наблюдаются более высокие, чем ожидалось, объемы производства.

Сильнее остальных (плюс 2,3 процента) вырос средний индекс цен на растительные масла. Как пишут эксперты ФАО, скачок цен в основном обусловлен подорожанием пальмового, рапсового и соевого масел, что скомпенсировало небольшое снижение цен на подсолнечное масло. Мировые цены на пальмовое масло выросли почти на пять процентов.

В мае 2025 года средний индекс продовольственных цен упал на 0,8 процента относительно апрельских значений. Тогда растительные масла подешевели почти на четыре процента, что связано с падением котировок рапсового, соевого, пальмового и подсолнечного разновидностей этой продукции.