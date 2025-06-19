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10:25, 19 июня 2025Экономика

Цены на один продукт питания резко упали

ФАО: По итогам мая в мире резко упали мировые цены на кукурузу
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В мае 2025 года средний Индекс продовольственных цен, рассчитываемый продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), опустился на 0,8 процента относительно апрельских значений. Это выяснили авторы отчета, опубликованного на сайте этой международной структуры.

Индекс цен на зерновые упал в мае на 1,8 процента относительно апреля и на 8,2 процента, если сравнивать с маем 2024 года. Одной из причин этого стало резкое обрушение мировых цен на кукурузу. Сказались как повышение предложения в Аргентине и Бразилии, так и прогнозы о рекордном урожае этой культуры в США в 2025 году. Кроме того, снизились международные цены на пшеницу, но выросли (плюс 1,4 процента) на все виды риса.

Растительные масла подешевели почти на четыре процента, что связано с падением котировок рапсового, соевого, пальмового и подсолнечного разновидностей этой продукции. Мясо подорожало на 1,3 процента в месячном выражении и почти на семь процентов в годовом. Цены на молочную продукцию выросли в мае 2025 года на 21,5 процента по сравнению с последним месяцем весны прошлого года. В то же время сахар подешевел на 6,6 процента год к году.

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По информации Института народно-хозяйственного прогнозирования, в I квартале 2025 года продажа картофеля упала в России на восемь процентов. При этом на шесть процентов выросли продажи хлеба, макарон и круп. С января по апрель продукты питания в России подорожали на 12 процентов, если сравнивать с первыми четырьмя месяцами 2024 года.

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