В США рассказали об ужасной ошибке ВВС

TNI: Отказ ВВС США от штурмовиков A-10 — это ужасная ошибка

Военно-воздушные силы (ВВС) США совершают ужасную ошибку, отказываясь от самолетов A-10 Thunderbolt II. Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

ВВС США планируют вывести из эксплуатации последние штурмовики A-10 к 2026 году. Самолеты, которые разрабатывали для борьбы с советскими танками, после завершения холодной войны использовали в Ираке и Афганистане. Автор отметил, что A-10 показал себя эффективным средством огневой поддержки наземных сил.

«А-10 вполне может считаться самым успешным боевым самолетом ВВС. Ему еще предстоит прожить много лет (и быть актуальным). Однако вместо того, чтобы адаптировать эти системы к требованиям современного поля боя, ВВС в своей безграничной мудрости решили бесцеремонно отправить 126 оставшихся А-10 на свалку», — пишет Вайхерт.

Как отмечает издание, современные масштабные конфликты отличаются от войн, для которых создавали A-10. Средства противовоздушной обороны могут эффективно поражать низколетящие и медленные Thunderbolt II. При этом в большинстве операций, в которых участвовали США, ничто не мешало применять штурмовики.

Ранее в июле издание TWZ писало, что A-10 Thunderbolt II можно вооружить «дешевыми» ракетами APKWS для поражения дронов.