В США порассуждали о новой роли стареющих штурмовиков A-10

TWZ: Штурмовики A-10 Thunderbolt II с новыми ракетами смогут поражать дроны

Штурмовики A-10 Thunderbolt II, от которых отказываются Военно-воздушные силы (ВВС) США, можно вооружить «дешевыми» ракетами APKWS для поражения дронов. О новой роли стареющих самолетов порассуждали в публикации TWZ.

Издание обратило внимание на документы Пентагона, в которых перечислили самолеты-носители управляемых ракет APKWS с программным обеспечением Fixed-Wing Air-Launched Counter Unmanned Aerial Systems Ordnance (FALCO) для поражения дронов. Ракеты можно использовать на истребителях F-16, F-15E и штурмовиках A-10. Комплект APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System II) превращает неуправляемые ракеты Hydra калибра 70 миллиметров в относительно дешевый высокоточный боеприпас.

«Продолжительность полета самолета, его способность летать медленно и на малой высоте и даже его уникальная маневренность в воздушном бою могут стать реальными преимуществами при уничтожении беспилотников дальнего действия, особенно наиболее распространенных типов с винтовым приводом», — говорится в материале.

По словам автора, возможность использования антидроновых ракет делает A-10 «более привлекательными» для поставок Киеву.

В феврале стало известно, что APKWS могут получить пассивную инфракрасную головку самонаведения. Существующая модификация ракеты наводится на цель по лучу лазера. Стоимость комплекта наведения составляет 15-20 тысяч долларов.