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16:59, 4 февраля 2025Наука и техника

Американские «дешевые» ракеты APKWS получат новые возможности

TWZ: Дешевые ракеты APKWS армии США получат новую головку самонаведения
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Leon Neal / Getty Images

Американские управляемые ракеты Advanced Precision Kill Weapon System II (APKWS), которые обходятся дешевле аналогичных средств поражения, могут получить новую головку самонаведения. Об этом сообщает TWZ.

В ежегодном сборнике Marine Aviation Plan 2025 отметили, что Армия и Военно-воздушные силы США проводят дополнительные демонстрации, чтобы определить целесообразность оснащения APKWS пассивной инфракрасной головкой самонаведения.

«Хотя об этой инициативе известно немного, такая возможность потенциально может предложить гораздо более дешевое решение с независимыми возможностями наведения на цель по сравнению с существующими ракетами, а также значительно увеличить запас боеприпасов на определенных платформах», — пишет TWZ.

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APKWS состоит из неуправляемых ракет класса «воздух-земля» калибра 70 миллиметров, различных боеголовок и системы наведения по лучу лазера. Отмечается, что комплект наведения обходится в 15-20 тысяч долларов, а на боевую часть и ракету нужно еще несколько тысяч. Это в разы дешевле стандартных управляемых ракет, которые стоят сотни тысяч долларов.

В октябре 2024 года компании Leonardo DRS и BlueHalo представили антидроновый комплекс Counter-Unmanned Aircraft System Directed Energy на шасси бронетранспортера Stryker. В арсенал машины входит лазер мощностью 26 киловатт, автоматическая пушка и пусковая установка с APKWS. Ракеты оснастили неконтактным взрывателем для перехвата дронов.

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