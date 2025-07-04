Названы условия третьего раунда переговоров России и Украины

Политолог Дудаков: Третий раунд переговоров пройдет после появления фактуры

Третий раунд российско-украинских переговоров состоится после того, как рабочие группы придут к соглашению и появится понимание смысла следующей встречи, но это не означает, что он будет отложен на неопределенный срок, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением аналитик поделился с «Лентой.ру».

«Я бы не стал говорить о том, что третий раунд переговоров откладывается на неопределенный срок, тем более что рабочие группы продолжают контактировать друг с другом. Об этом неоднократно наши официальные лица говорили. Думаю, что рано или поздно, когда будет больше некой фактуры, третий раунд переговоров будет проведен», — сказал Дудаков.

Он пояснил, что следующий раунд может быть проведен после того, как рабочие группы достигнут каких-то соглашений и поймут смысл следующей встречи. Пространство для диалога России и США большое, и оно не ограничивается одной Украиной, подчеркнул политолог.

Сейчас, я думаю, российско-американский переговорный трек стоит рассматривать отдельно от российско-украинского. Здесь могут быть подвижки даже в случае, если боевые действия будут дальше продолжаться. В вопросе нормализации работы дипломатических служб, возобновления прямого авиасообщения Малек Дудаков политолог-американист

Недовольство администрации Трампа о том, что не удалось прийти к прорыву, не означает, что переговорный процесс зашел в тупик или он неудачный, считает Дудаков. Он отметил, что президенты обсуждали украинское урегулирование, а значит, их разговор оказывает влияние на переговорный процесс.

Вечером 3 июля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Он продлился около часа. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. После разговора Трамп выразил неудовлетворение касательно ситуации вокруг Украины. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, конкретные даты третьего раунда переговоров в Стамбуле сторонами не обсуждались.