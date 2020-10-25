В контейнере с удобрениями на грузовом судне нашли тела безбилетников

В контейнере с удобрениями, который был отправлен на судне из Сербии в Парагвай, нашли тела безбилетников. Борт был в пути порядка трех месяцев, в то время как запаси еды у беженцев были рассчитаны лишь на трое суток. Об этом сообщает Reuters.

Тела были обнаружены менеджером компании, закупившей удобрения, при вскрытии контейнера. По его словам, трупы полностью разложились — от них остались только кости, волосы и одежда. При этом в контейнере было также найдено отверстие, которое они проделали себе для вентиляции.

В вещах двух погибших были найдены документы на имя граждан Марокко. По мнению следователей, они хотели без билета отправиться к более близкому населенному пункту, однако не рассчитали расстояние.

В прошлом году идентичный индицент произошел в Великобритании. Там контейнере нашли тела 39 человек, пытавшихся попасть в страну. По одним данным, все они граждане Китая, по другим, большинство — вьетнамцы. Причиной смерти названо обморожение или нехватка кислорода. В Великобритании по этому делу задержали трех человек. Еще восемь подозреваемых задержаны во Вьетнаме.