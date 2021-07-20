В Великобритании зафиксировали рекордный наплыв нелегалов за сутки

Более 430 нелегальных мигрантов перебрались через Ла-Манш и прибыли в Великобританию в понедельник 19 июля. Об этом сообщает Sky News.

Отмечается, что нелегалы установили новый рекорд по числу прибывших за сутки. Большинство из них начали свой путь на севере Франции и Бельгии, переплыли пролив на лодках и высадились на побережье британского графства Кент.

До этого рекордный наплыв мигрантов зафиксировали 16 сентября 2020-го. Тогда на британскую территорию за сутки переправились 416 человек.

В мае сообщалось о рекордном числе нелегалов в автономном испанском городе Сеута на северном побережье Африки. Тогда за сутки в Сеуту прибыли по морю рекордные пять тысяч мигрантов, 1,5 тысячи из которых — несовершеннолетние. Властям Испании пришлось мобилизовать армию для урегулирования обстановки в регионе.