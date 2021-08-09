Мигранты сбежали из литовского лагеря из-за недовольства условиями жизни

Полиция Литвы объявила в розыск семерых нелегальных мигрантов, которые сбежали из лагеря в районе деревни Рудникай из-за недовольства условиями своей жизни и перспектив быть депортированными. Об этом пишет LRT со ссылкой на Министерство внутренних дел республики.

По данным правоохранителей, сейчас во временном центре в районе границы с Белоруссией проживает около 400 человек. Около недели назад в лагере начались волнения. Нелегалы требовали смягчить суровые порядки содержания и отпустить их на свободу.

Накануне, 8 августа, 12 иностранцев решились на побег и сбежали за пределы из-под охраны. Пятеро из них вскоре вернулись сами, остальных до сих пор ищет полиция. Об их местоположении пока ничего неизвестно.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Пограничники заявляют о рекордном потоке беженцев с 1991 года. Силовики регулярно пресекают попытки недовольных поднять бунты в миграционных лагерях.

В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.