Названа главная киберугроза для российских школьников

Специалисты компании ESET поделились результатами исследования, посвященного кибербезопасности российских школьников. Эксперты провели опрос среди родителей учащихся и назвали человека главной киберугрозой для современных детей. Пресс-релиз компании оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно данным опроса, компьютерные классы есть в школах у детей 78 процентов респондентов. Чуть больше половины (52 процента) участников опроса заявили, что компьютеры и планшеты можно найти не в каждом кабинете. Технологии виртуальной реальности (VR) используются в школах, в которых обучаются дети менее 10 процентов респондентов.

Около 40 процентов людей не имеют представления о том, насколько защищены школьные компьютеры их детей. Треть опрошенных заявила, что на ПК установлено антивирусное ПО, а 21 процент родителей считает, что школьные компьютеры ограничивают переход на запрещенные страницы. В то же время каждый 20-й респондент убежден в полном отсутствии киберзащиты.

Дети 74 процентов опрошенных берут в школу смартфоны, а еще 14 процентов носят планшеты. По словам экспертов, такие цифры свидетельствуют о «почти неограниченном доступе» школьников в интернет. Это значит, что им необходимы знания основ кибербезопасности.

«Вместе с информационными технологиями в нашей жизни появился спрос на навыки защиты этих самых технологий. В школах это прекрасно понимают, внедряют актуальные образовательные программы <…> Современному школьнику нужно знать, что главная киберугроза — это человек. В отличие от взрослых, дети всю жизнь живут в пропитанном IT настоящем, для них этот мир не чужд, так что не удивлюсь, если во многих семьях ребенок осведомлен лучше взрослого», — отметил директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев.

По словам эксперта, большинству школьников рассказывают об информационной безопасности на уроках информатики — об этом говорят 63 процента родителей. 78 процентов респондентов признались, что никогда не сталкивались с киберинцидентами, касающимися школы: у их детей ни разу не взламывали электронные дневники, а на компьютерах в классе не было неприемлемого контента.

