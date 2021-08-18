Россиянам объяснили причины постоянно занятого номера у абонента

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман объяснил россиянам, по каким причинам телефонный номер абонента постоянно занят. Самой простой причиной может быть блокировка, в этом случае короткие гудки следуют после первого длинного, передает агентство «Прайм».

«Проверить это можно довольно просто — позвонив с другого номера. Если в этом случае звонок проходит, то вы могли оказаться в черном списке у данного абонента», — рассказал специалист. Он добавил, что случайно оказаться в стоп-листе сложно, поскольку это требует нажатия определенной комбинации символов.

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Шерман пояснил, что собеседник может быть в путешествии, где связь недоступна, а также возможны обычные технические проблемы. Он указал, что при проблемах со звонком связаться с необходимым человеком можно через мессенджер. Если у него установлено время появления в настройках, можно определить, находится ли он на связи.

Специалист заключил, что постоянные короткие гудки говорят о том, что следует перезвонить позже или найти иной способ связи: например, абонент не хочет тратить деньги в роуминге, но пользуется wi-fi.

Ранее PR-менеджер компании ESET в России и СНГ Михаил Бочаров назвал россиянам способ, как восстановить файлы, зараженные вирусом-шифратором после атаки вымогателей. В первую очередь эксперт порекомендовал не переводить деньги мошенниками и попробовать найти бесплатный дешифратор на тематических форумах или сайтах. Он также посоветовал попробовать восстановить данные самостоятельно из предыдущих версий системы.

