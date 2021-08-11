Перечислены никому не нужные функции смартфона

Директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков перечислил никому не нужные функции смартфона в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что для российских пользователей нет смысла в опциях, которые поддерживаются 5G, так как в России еще не запущены сети пятого поколения.

К бесполезным Кусков также отнес функцию «управление жестами», 3D-камеры, 3D-экраны, а также функцию «второй экран».

Ранее директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев назвал полезные, но неизвестные многим людям функции смартфона. По его словам, они могут упростить использование гаджета, но зачастую пользователи о них просто не догадываются. Например, это создание ссылок на рабочем экране, ускорение анимации и голосовое воспроизведение текста.