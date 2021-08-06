Россиянам назвали способные спасти жизнь приложения для смартфона

Партнер и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов назвал россиянам приложения, которые способны спасти не только жизнь пользователя, но и человека рядом. Он порекомендовал в беседе с агентством «Прайм» заранее ознакомиться с важными функциями смартфона и установить полезные программы.

Эксперт условно разделил их на три категории: медицинские, справочно-информационные и служащие для путешествий. Последние включают в себя компас с расширенными функциями и карта для автономного использования. Они помогут в тех местах, где нет стабильной связи.

Мясоедов подчеркнул, что в экстренной ситуации компас поможет найти берег для причаливания или безопасный спуск с холма, а карта позволит выбраться из леса, если сеть не ловит, при помощи сохраненных маршрутов или без использования интернета.

Информационные приложения представляют собой подобие оцифрованных армейских справочников. Специалист пояснил, что они помогут определить, что из растений пригодно в пищу, подскажут, как вести себя с дикими животными или в условно бытовых происшествиях, например, при разливе ртути из разбитого градусника или пожаре.

«Что особенно важно, такие приложения позволят не растеряться в сложный момент и предпринять необходимые действия согласно инструкциям», — добавил Мясоедов. Он отметил, что самой важной категорией являются приложения медицинской направленности, в том числе сервисы дистанционной медицины.

Эксперт объяснил, что с их помощью можно определить порядок действия при недомогании, в некоторых случаях поставить диагноз и начать лечение благодаря защищенному каналу связи с проверенными врачами. Также подобные программы актуальны для людей с хроническими заболеваниями. Они напомнят, когда нужно принять лекарство или провести процедуры, а при подключении дополнительного оборудования позволят отследить сердечный ритм, давление, температуру тела.

Мясоедов заключил, что такое программное обеспечение следует установить заблаговременно, особенно перед дальними поездками или насыщенными мероприятиями. Оно занимает немного внутренней памяти и может функционировать одновременно с другими приложениями.

Ранее директор факультета информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев назвал полезные, но неизвестные многим людям функции смартфона. По его словам, они могут упростить использование гаджета, но зачастую пользователи о них просто не догадываются. Например, это создание ссылок на рабочем экране, ускорение анимации и голосовое воспроизведение текста.

