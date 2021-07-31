Россиянам раскрыли способ распознать фальшивые деньги с помощью телефона

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева раскрыла россиянам способ распознать фальшивые деньги с помощью телефона. Она отметила в беседе с агентством «Прайм», что для этого следует скачать на смартфон специальные приложения.

«Так, в России успешно используется приложение Центробанка "Банкноты Банка России". Оно не определяет подлинность купюры автоматически с помощью камеры, но дает список признаков и указывает на то, что нужно проверить», — пояснила эксперт.

Ильичева также выделила приложение «Сканер фальшивых денег», которое позволяет проверить не только рубли, но также доллары и евро. Чтобы воспользоваться им, нужно навести камеру на купюру и дождаться результата.

Также существует программа «Помощник проверки долларов», но она требует от пользователя определенных навыков, добавила специалист. С ее помощью конкретная купюра проверяется по базе данных на предмет подлинности, однако ответ приходит однозначный, можно гарантировать, что на руках настоящие деньги, а не подделка.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман назвал опасную в iPhone функцию. По его словам, речь идет об автоматическом подключении к сетям Wi-Fi, которое следует отключить. Специалист посоветовал зайти в разделы «Запрос на подключение» и «Автодоступ к точке» и поставить галочку на отметке «Спросить».

