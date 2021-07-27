Эксперт назвал опасную в iPhone функцию

Эксперт в области кибербезопасности Зак Доффман назвал опасную в iPhone функцию в статье для Forbes.

По его словам, речь идет об автоматическом подключении к сетям Wi-Fi, которое следует отключить. Специалист посоветовал зайти в разделы «Запрос на подключение» и «Автодоступ к точке» и поставить галочку на отметке «Спросить».

Доффман пояснил, открытые настройки присоединения позволяют мошенникам создавать точки доступа и называть их так же, как называются популярные общедоступные сети. В итоге у злоумышленников появляется возможность перехватывать трафик или прервать доступ к сети, создавая видимость подключения к нему.

Доффман добавил, что, проходя процедуру введения логина и пароля при подключении к таким точкам доступа, пользователи рискуют подхватить вредоносную программу.

Также эксперт посоветовал отказаться от использования общедоступных точек доступа Wi-Fi и отдать предпочтение сотовой связи.

Ранее о том, что подключение iPhone к Wi-Fi-сетям с определенным названием может вывести девайс из строя, рассказал инженер Карл Шу (Carl Schou). «Вы можете навсегда сломать Wi-Fi любого устройства iOS, если подключитесь к подобной сети», — предупредил пользователей iPhone специалист.

