Самый дешевый iPhone 12 рекордно подешевел

Стоимость компактного смартфона Apple снизилась до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

По данным каталога издания, в России появилась возможность купить самый доступный iPhone 12 mini за 49 250 рублей. Во столько оценена базовая версия аппарата с накопителем емкостью 64 гигабайта. При этом на старте продаж аналогичный девайс можно было приобрести за 70 тысяч рублей. Такая же цена сохраняется в официальном-магазине компании.

Журналисты отметили, что смартфон сильно подешевел из-за низкого спроса. По слухам, Apple оказалась разочарована продажами компактного аппарата и сняла его с производства. На освободившихся линиях компания собирается производить другие телефоны серии iPhone 12.

Представленный осенью iPhone 12 mini вышел с 5,4-дюймовым OLED-дисплеем с керамическим покрытием, чипом Apple A14 Bionic, двойной камерой с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый, аккумулятором емкостью 2227 миллиампер-часов.

В начале апреля журналисты Hi-Tech Mail.ru заметили, что самый дорогой смартфон Apple подешевел. Стоимость iPhone 12 Pro Max в базовой комплектации, изначально оцененного в 110 тысяч рублей, снизилась до 90 990 рублей.