Популярный iPhone подешевел до исторической отметки

Представленный в 2018 году смартфон Apple рекордно подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Авторы проекта отметили, что стоимость iPhone Xr с накопителем на 64 гигабайта впервые в истории опустилась ниже отметки в 40 тысяч рублей. По состоянию на момент написания заметки аппарат можно было приобрести на российском рынке минимум за 37 990 рублей. Журналисты напомнили, что на старте продаж — два с половиной года назад — смартфон оценивали в 65 тысяч рублей.

Описанный девайс является одним из самых популярных на рынке. В 2019 году iPhone Xr признавали самым востребованными смартфоном и на глобальном, и на локальных — например, российском — рынках. Компромиссный телефон до сих пор доступен на сайте Apple, здесь базовая модель смартфона оценивается в 47 990 рублей.

Авторы проекта заметили, что девайс еще долгое время будет востребованным: «iPhone XR, несмотря на возраст, еще долго останется актуальным — Apple будет поддерживать его обновлениями еще три-пять лет». Аппарат имеет 6,1-дюймовый IPS-экран, стеклянный корпус с металлической рамой, чип Apple A12, одинарную камеру разрешением 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 2942 миллиампер-часов.

Ранее журналисты Hi-Tech Mail.ru зафиксировали резкое снижение стоимости преемника Xr — выпущенного в 2019 году iPhone 11. На российском рынке девайс подешевел до 46 300 рублей.