Apple похоронила неудавшийся iPhone

Apple прекратила производство самого компактного iPhone 12. Об этом сообщает агентство TrendForce.

Согласно отчету тайваньской исследовательской компании, американский IT-гигант полностью остановил производство iPhone 12 mini. Отказ от бюджетного флагмана связывают с его низкой востребованностью на рынке. Аналитики сообщили, что цикл производства неудавшегося 12 mini досрочно подошел к концу во втором квартале года.

Apple осталась разочарована доступной моделью, но тем не менее в 2021 году компания представит преемника — iPhone 13 mini или iPhone 12s mini. Несмотря на похороны устройства, 5,4-дюймовый смартфон все еще доступен в интернет-магазине Apple и у ритейлеров. Вероятнее всего, в ближайшие месяцы все запасы устройств, которые были отгружены на рынок, будут раскуплены.

Представленный в октябре iPhone 12 mini получил 5,4-дюймовый OLED-дисплей, чип Apple A14 Bionic, поддержку 5G, двойную камера с объективами разрешением 12 мегапикселей, поддержку быстрой беспроводной зарядки MagSafe. Стоимость смартфона в США составила 699 долларов, в России модель доступна минимум за 70 тысяч рублей.

В марте источники сообщали, что Apple сократила производство всех смартфонов в первом полугодии. Больше всего от сокращения пострадает самый дешевый смартфон актуальной серии — iPhone 12 mini.