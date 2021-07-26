iPhone 13 получит ускоренную зарядку

Смартфоны Apple получат ускоренную до 25 ватт зарядку. Об этом сообщает издание GizChina.

Как выяснили близкие к цепочкам поставок источники, мощность зарядки iPhone будет увеличена до 25 ватт. Актуальные модели поддерживают быструю зарядку на 20 ватт. Максимальная мощность достигается с помощью использования проводных зарядных адаптеров, которые Apple продает дополнительно. Максимальная мощность зарядки с помощью беспроводного адаптера MagSafe достигает 15 ватт.

По информации инсайдеров, Apple также будет продавать зарядники к новым iPhone 13 отдельно. В компании объясняют это решение заботой об окружающей среде.

Журналисты отметили, что американская компания заметно уступает в этом аспекте конкурентам. В частности, многие Android-флагманы поддерживают зарядку на мощности до 100 ватт и выше. В качестве примера упоминается технология быстрой зарядки от Xiaomi, которая достигает максимальной мощности в 200 ватт и может появиться в новых смартфонах компании в 2022 году.

Еще одним отличием Android-флагманов от iPhone является наличие обратной зарядки, которая позволяет подпитывать энергией от батареи смартфона совместимые аксессуары — смарт-часы или наушники. В телефонах Apple данная опция появилась с выходом iOS 14.7, однако функция обратной зарядки работает только с фирменным внешним аккумулятором MagSafe.