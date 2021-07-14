В iPhone появилась обратная зарядка

Apple представила внешний аккумулятор для iPhone 12, с которым на смартфонах активируется функция обратной зарядки. Аксессуар появился в интернет-магазине компании.
Внешний аккумулятор MagSafe поддерживает беспроводную зарядку для iPhone через соответствующий протокол. Для использования аксессуар нужно приложить к задней панели аппарата, при этом он пристыкуется к телефону посредством магнита. Аккумулятор позволяет поддерживать оптимальный уровень зарядки для iPhone.
Согласно документации, аксессуар MagSafe можно заряжать через корпус смартфона. Для этого необходимо присоединить девайс к iPhone и подключить телефон по проводу к зарядному адаптеру. В этом случае смартфон Apple сперва зарядится до оптимального состояния, а затем будет отдавать энергию магнитному аксессуару.
Судя по всему, в иных сценариях обратную зарядку на iPhone активировать нельзя. Во многих флагманских Android-смартфонах, где присутствует аналогичная функция, она используется для подзарядки совместимых аксессуаров — например, беспроводных наушников или умных часов — с помощью телефона.
Внешний аккумулятор MagSafe совместим исключительно с актуальными смартфонами Apple — iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Стоимость девайса в России составила 9490 рублей.
Ранее инсайдеры рассказали, что запланированные на осень аппараты серии iPhone 13 будут поддерживать зарядку нового поколения. Телефоны получат усиленные магниты, которые обеспечат более надежный контакт смартфона с аксессуарами.