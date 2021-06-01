Найдено необычное применение зарядки для iPhone

Инженеру из Берлина удалось спасти утонувший iPhone с помощью зарядки. Об этом автор сообщил в своем Twitter.

Фредерик Ридель (Frederik Riedel) рассказал, что прогуливался с приятелем по набережной, как вдруг тот случайно выронил свой iPhone 12 Pro в канал. По словам Риделя, устройство погрузилось в грязную воду примерно на метр, возможности достать его не было. «Вместо смартфона он нашел в воде приставку Nintendo Switch», — заметил автор.

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Позже Ридель сообразил, что смартфон от Apple имеет мощный магнит и нашел ему необычное применение. Приятели собрали самодельную удочку из адаптера MagSafe для беспроводной зарядки, опустили его в воду и смогли зацепить и вытащить iPhone 12 Pro из водоема. «Да, круто. И смартфон все еще работает», — подытожил блогер.

По словам автора, смартфон продолжал функционировать, так как имеет защиту от влаги. Однако найденную ими случайно приставку Switch запустить не удалось.

MagSafe — стандарт для беспроводной зарядки iPhone, представленный Apple в октябре. Специальный аксессуар прикрепляется к расположенному в смартфонах серии iPhone 12 магниту — это сделано для наилучшего контакта между телефоном и зарядником.

Ранее американские кардиологи обратили внимание, что находящиеся в современных смартфонах магниты могут влиять на работу имплантированного кардиооборудования. Однако в ходе тестов выяснилось, что большой опасности для здоровья телефоны и прочие умные устройства не представляют.