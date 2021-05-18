Кардиологи назвали опасность смартфонов

Американские кардиологи не увидели большой угрозы для сердца от современных смартфонов. Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В заключении ведомства говорится, что оснащенные магнитами гаджеты могут кратковременно влиять на работу имплантированных электронных медицинских устройств. В частности, называлось влияние девайсов на кардиостимуляторы и имплантируемые дефибрилляторы. Однако в ходе тестов удалось выяснить, что большой опасности для здоровья смартфоны и прочие умные устройства не несут.

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«Мы считаем, что риск для пациентов невелик, и в настоящее время агентству не известно о каких-либо побочных эффектах, связанных с этой проблемой», — заявил доктор медицинских наук Джефф Шурен (Jeff Shuren). Однако из-за роста популярности девайсов со встроенными магнитами потребителям стоит внимательно относиться к выбору устройств, а пациентам — соблюдать некоторые правила по эксплуатации аппаратов.

В заключении FDA говорится, что при непосредственной близости гаджетов к медицинскому оборудованию последнее действительно может выйти из строя на непродолжительное время. В этой связи медики рекомендовали людям с кардиостимуляторами и имплантируемыми дефибрилляторами перед покупкой определенных гаджетов консультироваться с врачами. Также специалисты советовали не носить аппараты с магнитом вблизи мест расположения медицинских девайсов — на расстоянии как минимум 15 сантиметров.

В феврале специалисты Института сердца и сосудов Генри Форда подтвердили, что находящийся в смартфонах серии iPhone 12 магнит может отключить имплантированное кардиооборудование. Медики рекомендовали не носить устройства в верхнем кармане рубашки или пальто, а также не класть на грудь.