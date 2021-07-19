iPhone 13 получит функцию Android-смартфонов

Новые смартфоны Apple получат функцию постоянно включенного экрана. Об этом сообщает издание 9to5mac.

Журналисты ссылаются на рассылку Power On от аналитика Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman). В своем сообщении специалист подтвердил, что iPhone 13 выйдут с функцией постоянно активного экрана. Она позволит выводить на дисплей справочную информацию без необходимости активации экрана или разблокировки смартфона. К подобным видам информации относятся время, дата, прогноз погоды, уведомления и прочее.

Подобная функция, которая имеет условное название Always-On-Display, используется в смартфонах на Android многих производителей. Также данная особенность присутствует в умных часах Apple Watch.

Специалист объяснил, что при работе Always-On-Display информация отображается на дисплее с низкой частотой обновления. В случае демонстрации времени картинка может обновляться с частотой один раз в минуту. Данная опция как правило используется в девайсах с OLED-экраном.

Также Гурман напомнил, что смартфоны серии iPhone 13 получат более производительный чип Apple A15 Bionic и экранный вырез меньшего размера. Дисплей аппаратов будет иметь частоту обновления до 120 герц.

Ранее инсайдеры продемонстрировали, как будут выглядеть новые смартфоны Apple. Телефоны получат более крупные объективы камер, которые также будут сильнее выступать из корпуса гаджетов. Анонс iPhone 13 должен состояться осенью.