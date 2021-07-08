Раскрыта ключевая особенность всех iPhone 14

Все запланированные на 2022 год флагманские смартфоны от Apple получат дисплеи нового поколения. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

Как стало известно связанным с партнерами Apple источникам, компания планирует оснастить экранами нового поколения только Pro-модели серии iPhone 13. Подобные дисплеи будут базироваться на панелях на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Конструктивная особенность позволит им выводить изображение с частотой до 120 герц — как у многих Android-флагманов.

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Из раскрытых данных следует, что топ-менеджеры американской корпорации были бы готовы оснастить подобными экранами и базовые устройства — iPhone 13 и 13 mini. Однако единственный задействованный в производстве LTPO-панелей поставщик — Samsung — может не справиться с объемами заказа. Но специалисты уверены, что LTPO станет ключевой особенностью всех аппаратов серии iPhone 14.

Это связано с тем, что LG планирует начать производство LTPO-панелей в 2022 году. Таким образом, корейская компания может принять на себя часть заказов Apple и обеспечить корпорацию Тима Кука необходимым количеством панелей.

Инсайдеры полагают, что Apple рассчитывает на такой исход событий. В случае появления дополнительного поставщика компания не только сможет оснастить все смартфоны новыми экранами, но и диверсифицировать производство.

Ранее инсайдеры на производстве смартфонов Apple сообщили, что новые флагманы компании получат название iPhone 13. Как ожидается, осенью Apple представит четыре устройства.