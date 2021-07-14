Дизайн iPhone 13 показали на видео

Запланированные на осень смартфоны Apple получат новые камеры. Об этом этом стало известно из ролика, опубликованного на YouTube-канале издания MacRumors.

Журналисты рассказали, что в распоряжении редакции оказались макеты смартфонов серии iPhone 13, созданные на основе слухов о линейке девайсов. С помощью точных чертежей специалистам удалось воссоздать копии устройств. Судя по показанным на видео макетам, смартфоны серии iPhone 13 не будут сильно отличаться от аппаратов текущей линейки. На видео отчетливо видно, что телефоны получат более крупные объективы камер, которые также будут сильнее выступать из корпуса гаджетов.

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Заметно изменение дизайна камер iPhone 13 и 13 mini. По сравнению с актуальными моделями объективы расположены не друг над другом, а по диагонали. Авторы считают, что это может быть связано с новой системой оптической стабилизации изображения посредством сдвига матрицы. Ранее подобная технология была применена в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

На данный момент нет информации о дизайне дисплеев устройств, однако журналисты полагают, что инженеры Apple могут уменьшить размер экранного выреза под Face ID. Специалисты — основываясь на предыдущем опыте — отметили, что обычно слитые за несколько месяцев до выхода iPhone макеты оказываются точными. Анонс флагманов серии iPhone 13 ожидается в сентябре.

В начале июля инсайдеры рассказали, что смартфоны линейки iPhone 13 выйдут с более мощными магнитами, встроенными в корпус. Данная мера необходима для более надежного контакта телефона с беспроводной зарядкой MagSafe.